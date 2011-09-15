(重发)《美债周四展望》FED可能调降银行超额准备金利率的预期令市场承压

(将标题及内文中的"超额准备金率"全面更正为"超额准备金利率",以使语意更为明确)

* 再度猜测美联储会否调降超额准备金利率

* 高盛预计美联储这样做的可能性超过50%

* 联邦基金利率期货上涨,三个月美元隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)下跌

路透纽约9月14日电---投资者和交易员目前再度琢磨起来,美联储(FED)会否调降针对银行业的超额准备金利率,藉此来刺激信贷活动并帮助避免二次衰退.

虽然美联储主席贝南克和其它美联储官员曾经提及该手段可能是一种政策选择,但投资者和交易员认为实施的可能性不大,因为这会削弱银行的利润率并引发货币市场动盪.

但市场的这种普遍看法被高盛周二晚发布的一份报告所动摇.报告指出,美联储调降超额准备金利率的"可能性超过50%",目前的利率为0.25%.

根据美联储数据,截至8月底,银行业存在联储的超额准备金总计1.7万亿(兆)美元.

高盛分析师预期,美联储公开市场委员会(FOMC)将把超额准备金利率调降到0.10%.

"事情已经放到明面上来了.官员们频频谈到该举措的可能性."纽约MF Global的首席经济学家James O'Sullivan说道.

美国短期利率期货<0#FF:>周三上涨,因交易员开始再度考量美联储调降超额准备金利率的可能性.衡量美联储政策利率预期的三个月美元隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)USD3MOIS=跌至0.0550%,仅略高于8月初触及的记录低点0.525%.

距离美联储的下一次政策会议还有一周的时间,有关联储可能宣布通过买长债来试图压低抵押利率和其它长期借款利率的预期升温.

一些投资者则质疑重启"卖短债买长债(twist operation)"操作的必要性.该手段的第一次使用是在1961年.

一些分析师指出,美联储操纵美国较短天期公债收益率还伴随着一个风险,即这可能损害已然脆弱的银行业,结果恐得不偿失.

"美联储一直小心翼翼的试图支撑利率,那麽现在他们为什麽要双管齐下的进行打压呢?"纽约瑞穗证券首席经济分析师Steve Ricchiuto说道.

若美联储在调降银行超额准备金利率的同时,还实施卖短债买长债的操作,那麽将进一步侵蚀银行业的获利.Ricchiuto表示,"那对银行业将是双重打击,银行处在问题的中心."

高盛分析师也指出了美联储调降超额准备金利率的一个缺陷,银行业为了弥补利率收益方面的损失,可能因此向消费者开徵某些费用.

这样的转嫁做法将令规模达2.6万亿美元的美国货币市场共同基金业更加举步维艰,他们将更难抵消掉营运成本,因为在美联储所营造的近乎于零的利率环境下,其利润受到冲击.

货币市场基金的艰难处境将搅扰到整个货币市场的安危,2008年末的全球信贷危机就是因货币市场的混乱而愈加严重.

不过,高盛分析师仍然认为美联储决策者们实施该手段的机率超过五成.报告称,调降超额准备金利率"明显不是个好手段,对于利率的影响将是很有限的",但因为缺乏其它政策工具,而且联储也不愿意继续扩大资产负债表规模(至少目前还不想),那麽我们判断政策委员会的大部分成员将不得不支持该举措."(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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