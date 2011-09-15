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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:13 BJT

〔香港新股〕中国罕王下周将重启IPO,拟募1.5亿-2亿美元--IFR

路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地铁矿石生产商--中国罕王将于下周重启香港上市发行，拟募资1.5亿至2亿美元。该公司或将于9月19日开始路演，也可能在进行一个短暂的推介之後再开始路演，惟目前时间表尚未确定。

法巴(BNPP.PA)、交银国际、瑞信和德意志银行(DBKGn.DE)任联席主承销商。

该公司于今年6月曾尝试推介，後由于市况欠佳，决定延迟路演。该次发行6.4亿股，每股2.47至3.09港元，相当于5.7至7.1倍的2011年市盈率，募资总额最多19.8亿港元（2.54亿美元）。募得金额中1.2亿美元将用于偿还宝钢、瑞信和私募公司德劭的贷款，剩馀将用于提升产能和潜在收购机会.(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴 ;审校 黄凯

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