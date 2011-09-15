〔香港新股〕中国罕王下周将重启IPO,拟募1.5亿-2亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地铁矿石生产商--中国罕王将于下周重启香港上市发行，拟募资1.5亿至2亿美元。该公司或将于9月19日开始路演，也可能在进行一个短暂的推介之後再开始路演，惟目前时间表尚未确定。
法巴(BNPP.PA)、交银国际、瑞信和德意志银行(DBKGn.DE)任联席主承销商。
该公司于今年6月曾尝试推介，後由于市况欠佳，决定延迟路演。该次发行6.4亿股，每股2.47至3.09港元，相当于5.7至7.1倍的2011年市盈率，募资总额最多19.8亿港元（2.54亿美元）。募得金额中1.2亿美元将用于偿还宝钢、瑞信和私募公司德劭的贷款，剩馀将用于提升产能和潜在收购机会.(完)
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--整理 丁淑琴 ;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。