〔香港新股〕中国罕王下周将重启IPO,拟募1.5亿-2亿美元--IFR

路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地铁矿石生产商--中国罕王将于下周重启香港上市发行，拟募资1.5亿至2亿美元。该公司或将于9月19日开始路演，也可能在进行一个短暂的推介之後再开始路演，惟目前时间表尚未确定。