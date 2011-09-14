〔日本个股〕尔必达记忆体将把生产移至海外,以应对日圆走强

路透东京9月15日电---日本动态随机存取记忆体(DRAM)芯片(晶片)生产商尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周四表示,将把生产转移至台湾,扩大美元计价采购,以应对日圆走强及记忆体芯片市场疲弱状况.

尔必达还表示,其将把主要产品从现在的2Gb芯片转向4Gb DRAM芯片,作为应对产品价格急速下跌的努力之一.(完)