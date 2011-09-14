〔日本个股〕尔必达记忆体将把生产移至海外,以应对日圆走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---日本动态随机存取记忆体(DRAM)芯片(晶片)生产商尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周四表示,将把生产转移至台湾,扩大美元计价采购,以应对日圆走强及记忆体芯片市场疲弱状况.
尔必达还表示,其将把主要产品从现在的2Gb芯片转向4Gb DRAM芯片,作为应对产品价格急速下跌的努力之一.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。