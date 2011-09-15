〔EIA库存周报〕上周美国原油库存创年内最大单周降幅,油品库存增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/09/11 较上周 较上年 09/09/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 344.2 -5.1 -17.7 346.4 -6.7 -11.0

馏分油 157.1 0.1 -10.4 158.5 1.7 -16.0

汽油 212.7 2.8 -12.6 210.8 1.9 -13.7

取暖油 42.6 0.2 -6.1 41.9 0.0 -8.6

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.6 0.3 0.0 -0.8

煤油型航空燃料 44.3 -0.1 -2.4 43.8 -0.1 -4.6

原油日加工量 14.2 -0.3 -0.5 15.0 -0.4 0.0

炼厂产能利用率(%)83.9 -1.8 -1.7 87.0 -2.0 -0.7

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.2 -0.2 -0.9

* 原油库存创2011年至今最大单周降幅

* 油品库存增加,尽管炼厂产能利用率下降

* 热带风暴Lee令石油生产关闭

* 战略石油储备库存减少100万桶

路透纽约9月14日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存创今年以来最大单周降幅,因热带风暴Lee给美国墨西哥湾的石油生产带来威胁;同期油品库存增加,尽管炼厂下调产能利用率.

EIA公布,9月9日止当周美国原油库存减少670万桶,至3.4638亿桶.这是今年以来的最大单周降幅,也令库存降至2月以来最低.接受路透访问的分析师平均预期,原油库存减少310万桶.

原油日进口量减少2.3万桶,至851万桶.

汽油库存增加194万桶,至2.1078亿桶.分析师预估为减少50万桶.EIA称,过去四周汽油平均需求较去年同期下降2.7%.

包括取暖油和柴油的馏分油库存上周增加171万桶,至1.5848亿桶,分析师平均预估为增加70万桶.

炼厂产能利用率下降2个百分点至87%,而分析师预估为下滑0.8个百分点.

"热带风暴Lee令石油生产减少,因此库存下降,但这只是一个暂时的问题,"Citi Futures驻纽约分析师Tim Evans称.

"库存数据整体利空,因油品库存增加,尤其是汽油--这出人意料."

战略石油储备库存上周减少100万桶,至6.959亿桶;EIA的数据显示,自7月以来已释放储备3,060万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地库欣的原油库存减少46万桶,至3,223万桶.

美国石油协会(API)周二发布报告显示,上周美国原油库存减少510万桶,而汽油库存增加280万桶,馏分油库存增加6.7万桶.(完)