〔离岸人民币〕韩国产业银行发行1.21亿元一年期债券,利率1.35%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国产业银行首次在点心债市融资1.21亿元人民币（1,880万美元），发行以人民币计价和结算的票据，利率为1.35%，一年期，巴克莱(BARC.L)为主承销。
同类机构韩国进出口银行今年7月在点心债市，以1.1%的利率发行一年期票据，融资2亿元人民币，同为巴克莱主理。(完)
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--整理 丁淑琴 ; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。