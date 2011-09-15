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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:12 BJT

〔离岸人民币〕韩国产业银行发行1.21亿元一年期债券,利率1.35%--IFR

路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国产业银行首次在点心债市融资1.21亿元人民币（1,880万美元），发行以人民币计价和结算的票据，利率为1.35%，一年期，巴克莱(BARC.L)为主承销。

同类机构韩国进出口银行今年7月在点心债市，以1.1%的利率发行一年期票据，融资2亿元人民币，同为巴克莱主理。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴 ; 审校 黄凯

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