《中国报摘》--中国证券报9月15日

* 头版头条:

--第五届夏季达沃斯论坛周三上午在大连开幕,中国国务院总理温家宝在开幕致辞中指出,中国经济增长将由政策刺激向自主增长有序转变,并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

* 其他:

--消息人士透露,部分银行日前收到监管部门下发的风险防范工作通知,通知提出,金融机构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域凸显的风险,银行业金融机构要筑牢防火墙.

--长江电力(600900.SS)称,公司大股东长江三峡集团自2009年9月28日至2011年9月13日期间,累计增持公司股份共计8.25亿股,占公司总股本的5%,三峡集团还将在未来12个月内择机增持.

--国家发改委下发《关于深化再制造试点工作的通知》,通知决定扩大再制造产品的种类和范围,继续组织开展再制造试点;业内人士认为,这将对已经涉足再制造领域的A股上市公司带来一定程度利好.

--证监会8月批准了GMO有限责任公司的QFII(合格境外机构投资者)资格,截至8月底,共有116家外资机构获得QFII资格.

--国家发改委副主任张晓强在出席夏季达沃斯论坛时表示,由国家发改委牵头制定的"十二五"(2011-2015年)战略新兴产业发展规划已经完成起草、徵求意见阶段,争取在9月提请国务院审议,并及早发布.

--福田汽车(600166.SS)公告称,公司拟非公开发行不超过7亿股,募集至多50亿元人民币投入多功能车技术改造项目等四个项目,此次发行价格不低于7.12元/股.

--华昌化工(002274.SZ)、东华能源(002221.SZ)同时公告称,拟与江苏飞翔化工股份有限公司三方合资建设120万吨的丙烷脱氢生产丙烯装置，项目总投资约40亿元.(完)

--整理 边竞; 审校 丁淑琴