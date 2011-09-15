〔中国个股〕长江电力大股东7月以来增持1.7亿股,未来仍会择机增持

路透上海9月15日电---中国最大水力发电公司--长江电力股份有限公司(600900.SS)周四公告称,其控股股东中国三峡集团7月以来已累计增持1亿7,018.2万股,未来仍会择机增持.

公告显示,尽管近半年来长江电力股价随大盘一路下滑,但三峡集团仍持续增持.7月-9月每月的增持均价分别为7.00元,6.52元和6.32元.

目前三峡集团直接持有长江电力119亿8,460.53万股,占长江电力总股本的72.63%;再加上其子公司三峡财务公司持股,三峡集团合计持股比例达72.97%.

公告称,三峡集团在未来12个月内将在中国证监会批准豁免要约收购范围内择机增持长江电力股份.

2010年8月,中国证监会核准三峡集团可通过上证所交易系统增持长江电力不超过9亿51.44万股,导致其合计持股不超过75%.

中国证券报同日报导称,5月以来,已有195家A股公司获各类股东增持.其中,增持规模较大的公司有青岛海尔(600690.SS)大股东海尔集团及其一致行动人海尔创投,两公司于8月通过上交所交易系统增持青岛海尔股份2,680万股,约占上市公司总股本的1%.

长江电力周三收报6.37元,过去三个月累计下跌14.6%.(完)