〔中国经济〕从下一步发展趋势看,能保持物价基本稳定--发改委副主任

路透北京9月15日电---中国国家发展改革委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.

发改委网站援引张晓强在夏季达沃斯接受记者采访时并称,"4%左右"的通胀管理目标是今年全国人大审议批准的目标,全年的数字可能要到"右"了."具体'右'到什麽程度,我还不好说."

在被问及通胀高企是否意味着中国货币政策会出现调整时,张晓强表示,"我没有这样的理解".

中国8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高回落至6.2%,显示通胀压力略有缓和.分析师表示,调控政策持续生效及翘尾因素影响,有望推动CPI年内续降,但由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.[ID:nCN1955507](完)

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