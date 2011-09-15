〔全球经济〕世行行长佐利克称全球经济进入新危险区(更新版)

(新增细节)

* 佐利克警告称全球经济进入新危险区

* 佐利克称欧洲、日本和美国必须做出艰难决定

* 世界银行和IMF下周将召开会议

路透华盛顿9月14日电---世界银行行长佐利克周三表示,全球经济已经进入新的危险区,欧洲、日本和美国都需要做出艰难决定以避免拖累全球经济.

"除非欧洲、日本和美国也能勇敢面对责任,否则它们不仅会拖累自身,也会累及全球经济."佐利克在乔治华盛顿大学发布演讲时说.

"它们在做出艰难决定方面耽搁了太久,现在只剩下几个痛苦的选择."他说.世界银行和国际货币基金组织(IMF)下周将举行会议.

佐利克坦率的演讲凸显了全球决策者对于欧洲主权债务危机升级的忧虑加剧,这种忧虑盖过了投资者对于美国和日本公共财政及改革的担忧.

佐利克补充称,正如这些国家呼吁正在崛起的经济强权--中国应担负起责任一样,它们自己也必须认真负责地勇敢面对其经济问题.

中国总理温家宝稍早呼吁发达国家对财政和货币政策负责,以避免欧洲危机蔓延.

全球各国官员下周在华盛顿召开的会议,将聚焦于欧洲债务问题以及希腊债务违约的风险.

佐利克称,欧洲国家不愿认清关于它们的公共责任的事实,日本则拖延所需的经济和财政改革,而美国的政治分歧给削减创纪录预算赤字的努力蒙上阴影.

"现在是时候停止得过且过了...如果我们不能赶在事情的前面,不能接受变化,不能克服短期的政治算计,不能认识到与权力相伴随的还有责任,那麽我们就将在危险中漂流."佐利克表示.

佐利克的演讲聚焦于全球情势的变化,即新兴市场经济体在全球经济中扮演更重要的角色.

他说发达国家还没有完全认识到正发生这种变化,而且仍在实行"照我说的做,别照我做的做"政策.这些国家鼓吹财政纪律并提倡债务的可持续性,但却未能控制自己的预算而且自身债务处在纪录高位.(完)