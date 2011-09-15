〔日本财政〕政府将从2012年度预算拨出7,000亿日圆用于经济复苏--日经

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月15日电---日本经济新闻报导称,日本政府计划在2012年度预算中,拿出约7,000亿日圆(91.2亿美元)用于推动经济复苏.
该报称,这项特别拨款将包含在预算需求指导原则中,各级部门和机构必须在月底前将预算需求上报给财务省.
报导称,预计内阁将很快批准这些指导原则.
报导指出,各级部门如根据3.11地震受灾地区重建计划提出预算需求,政府不会对其金额给予限制.
不过该报表示,指导原则还是会将债务偿还成本以外的总支出金额限制在71万亿日圆,与政府中期财政政策相一致.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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