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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 08:31 BJT

〔日本财政〕政府将从2012年度预算拨出7,000亿日圆用于经济复苏--日经

路透9月15日电---日本经济新闻报导称,日本政府计划在2012年度预算中,拿出约7,000亿日圆(91.2亿美元)用于推动经济复苏.

该报称,这项特别拨款将包含在预算需求指导原则中,各级部门和机构必须在月底前将预算需求上报给财务省.

报导称,预计内阁将很快批准这些指导原则.

报导指出,各级部门如根据3.11地震受灾地区重建计划提出预算需求,政府不会对其金额给予限制.

不过该报表示,指导原则还是会将债务偿还成本以外的总支出金额限制在71万亿日圆,与政府中期财政政策相一致.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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