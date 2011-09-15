《中国报摘》--其他报纸重要消息9月15日(I)

**上海证券报**

--中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长马蔚华在夏季达沃斯论坛上表示,解决中小企业融资难既需银行完善服务,更需要企业开辟股权、债权等更多融资渠道,同时由传统模式向科技、创新型企业转变,提升对投融资机构的吸引力.

--知情人士透露,因涉嫌铅污染,全球最大的铅酸蓄电池生产商--美国江森自控有限公司(JCI.N)全资子公司上海江森自控国际蓄电池有限公司昨天起已暂时停产待查.

--华安财险董事长李光荣在夏季达沃斯论坛上表示,今年以来华安财险业务规模、效益稳定增长,资本实力显着增强,偿付能力较为充足,计划在2012-2013年上市.

**人民日报**

--国务院总理温家宝在第五届夏季达沃斯论坛表示,二季度後中国经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,没有超出预期.中国将针对经济运行中的突出矛盾,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

--记者调查发现,内地资金通过遍布香港闹市区的人民币找换店等灰色渠道入港,需要加强外汇监管.

--9月14日,中国首批出口马来西亚城际动车组列车在上海罗泾码头装载起航,这是中国自主研制的高端城际动车首次批量出口订单.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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