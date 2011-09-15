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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 08:22 BJT

〔韩国股市〕开高2.75%,因欧元区希望重燃

路透首尔9月15日电---韩国股市周四开高近3%,受欧债问题将有初步解决措施的乐观情绪提振.昨日韩股大跌.

但Kolon Industries(120110.KS)触及15%跌停,因此前消息称美国联邦法官判决Kolon窃取贸易机密,需支付杜邦(DuPont)(DD.N)9.199亿美元损失赔偿.

0007GMT时,韩股综合股价指数.KS11上涨3.27%,至1,806.39点.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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