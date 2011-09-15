〔韩国股市〕开高2.75%,因欧元区希望重燃

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月15日电---韩国股市周四开高近3%,受欧债问题将有初步解决措施的乐观情绪提振.昨日韩股大跌.
但Kolon Industries(120110.KS)触及15%跌停,因此前消息称美国联邦法官判决Kolon窃取贸易机密,需支付杜邦(DuPont)(DD.N)9.199亿美元损失赔偿.
0007GMT时,韩股综合股价指数.KS11上涨3.27%,至1,806.39点.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选