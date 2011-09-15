版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 09:05 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增逾一成,中国平安交易活跃

路透北京9月15日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

89,701万元人民币,较上交易日增加11.4%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额达

4,875万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,105,093 57,876 14,150

深圳证券交易所 1,321,644 31,825 13,492(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐