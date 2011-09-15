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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:15 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月15日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/15 深 尔康制药 300267 4,600 17.97 49.92 西部证券 9/20

9/15 深 万福生科 300268 1,700 25.00 33.78 平安证券 9/20

9/19 深 兴源过滤 300266 不超过1,400 -- -- 中信建投 9/22

9/19 沪 长城汽车 -- 不超过30,424.3 -- -- 国泰君安 9/22

9/20 沪 丰林集团 -- 不超过5,862 -- -- 恒泰证券 9/23

9/20 深 瑞和股份 002620 不超过2,000 -- -- 太平洋证券9/23

9/20 深 大连三垒 002621 不超过2,500 -- -- 平安证券 9/23

9/21 深 巨龙管业 002619 不超过2,350 -- -- 长城证券 9/26

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*9/16 深 巴安水务 (300262.SZ) 1,340 18.00 39.13 平安证券

*9/16 深 隆华传热 (300263.SZ) 1,600 33.00 55.00 光大证券

*9/16 深 佳创视讯 (300264.SZ) 2,100 16.50 50.00 招商证券

*9/16 深 通光线缆 (300265.SZ) 2,810 14.38 55.31 世纪证券

-- 沪 明泰铝业 -- -- 20.00 33.33 平安证券

-- 深 丹邦科技 002618 -- 13.00 46.43 国信证券

-- 深 露笑科技 002617 -- 18.00 34.79 东兴证券

-- 深 长青集团 002616 -- 17.80 48.04 兴业证券 9/15

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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