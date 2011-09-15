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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:22 BJT

〔东京汇市〕欧元目前暂时无虞,但料迎来更多阻力

* 欧元守住涨幅,但料将测试1.3640美元

* 新西兰元下跌,因央行立场温和

* 美国、欧洲通胀数据将于周四稍晚公布

路透悉尼9月15日电---欧元兑美元在周四亚洲早盘震荡走势中守住涨幅,受助于股市上涨和欧洲领导人有关希腊前景的安抚性言论,但市场人气仍极度脆弱.

欧元兑美元EUR=报1.3743,先前因德法领导人承诺保留希腊的欧元区国家身份,而一度跳涨至三周高位1.3873.

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