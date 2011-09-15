〔东京汇市〕欧元目前暂时无虞,但料迎来更多阻力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元守住涨幅,但料将测试1.3640美元
* 新西兰元下跌,因央行立场温和
* 美国、欧洲通胀数据将于周四稍晚公布
路透悉尼9月15日电---欧元兑美元在周四亚洲早盘震荡走势中守住涨幅,受助于股市上涨和欧洲领导人有关希腊前景的安抚性言论,但市场人气仍极度脆弱.
欧元兑美元EUR=报1.3743,先前因德法领导人承诺保留希腊的欧元区国家身份,而一度跳涨至三周高位1.3873.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。