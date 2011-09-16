更正:〔东京汇市〕欧元目前暂时无虞,但料迎来更多阻力(9月15日)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(更正:因英文原文有误,第二段"三日高位1.3873"应为"三日高位1.3783")
* 欧元守住涨幅,但料将测试1.3640美元
* 新西兰元下跌,因央行立场温和
* 美国、欧洲通胀数据将于周四稍晚公布
路透悉尼9月15日电---欧元兑美元在周四亚洲早盘震荡走势中守住涨幅,受助于股市上涨和欧洲领导人有关希腊前景的安抚性言论,但市场人气仍极度脆弱.
欧元兑美元EUR=报1.3743,先前因德法领导人承诺保留希腊的欧元区国家身份,而一度跳涨至三日高位1.3783.
受此消息影响,美国股市走高,日内上涨1%,标准普尔指数期货上扬1.47%.
这份联合声明给市场带来一定宽慰,有助于提升人们对希腊将收到欧盟/国际货币基金组织(IMF)下一笔援助资金并避免即刻违约的信心.
投资者一直担心不断增大的希腊债务违约可能性,因该国未能达到援助计划所要求的财政目标.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索宣布将很快推出欧元区共同债券,欧元回升势头随之得到进一步支撑.但该设想很可能遭到德国的坚决抵制.
但欧元仍然脆弱,因欧洲领导人似乎只提出了短期解决方案.欧元自8月28日以来已经下挫近6%.
"市场有点过于看多,"澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Joseph Capurso说.
"形势没有什麽变化.希腊必须进行更多结构性改革的可能性依然很高,"他说.他预计欧元本周结束前最低跌至1.3640美元.
目前而言,支撑位在1.3585,阻力位在7月12日低点1.3835. 若突破此水准,欧元或将回升至1.4550至1.3494走势的38.2%费波纳奇回档位1.3898,之後新的卖压出现.
美元指数.DXY从先前高点77.486小幅下跌0.05%至76.880.美元兑日圆JPY=下跌至76.69,但仍停留在过去三周的区间76.40-77.85之内.
传言称外资将因新一波信用紧缩的疑虑而将资金撤出亚洲.该传言恐使今日盘势承压.
市场同时也为意大利评等可能遭降而保持谨慎.
新西兰元兑美元NZD=D4下跌40个跳动点至0.8181,此前新西兰央行发布的声明语气温和.该行一如市场预期地维持指标利率于2.5%不变.
今日将公布的数据包括外资在中国的直接投资、美国消费者物价指数(CPI)以及欧元区的通胀和就业数据.(完)
--编译 程琳/王兴亚/张明钧;审校 艾茂林/郑茵/张涛
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