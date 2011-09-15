〔中国能源〕国家海洋局监测显示渤海溢油事故现场仍有油花油带--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月15日电---中国国家海洋局北海分局9月7日至13日继续开展蓬莱19-3油田溢油事故海洋环境监视监测显示,目前C平台附近仍有间歇性油花溢出.
新华社周四援引国家海洋局监测结果显示.C平台附近有间歇性油花溢出,最少每分钟3个,最多每分钟200个,无明显规律,平均每天溢油量约为3.6升.
同时,7日至13日C平台附近每天上午发现小范围油带,一般为1至2条,最多时5条,面积一般为0.06平方公里左右,当天均得到及时清理.7天累计清理回收C平台附近海底油基泥浆5.656立方米.
6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.
中国国家海洋局9月2日责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.中国国务院此後要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任,并要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,严格控制渤海海域新上石化项目.[ID:nCN1950737] (完)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。