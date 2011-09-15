〔日本股市〕开高,受对欧洲债务危机将取得进展的憧憬提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---日股日经指数周四盘初上扬,此前美股连续第三天上涨,因欧洲领导人暗示重新采取措施来遏制欧元区债务危机.
日经指数.N225盘初上涨1.5%,报8,644.45点.东证股价指数.TOPX涨1.2%,报750.59点.(完)
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--编译 许娜;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。