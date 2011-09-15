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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:20 BJT

〔日本股市〕开高,受对欧洲债务危机将取得进展的憧憬提振

路透东京9月15日电---日股日经指数周四盘初上扬,此前美股连续第三天上涨,因欧洲领导人暗示重新采取措施来遏制欧元区债务危机.

日经指数.N225盘初上涨1.5%,报8,644.45点.东证股价指数.TOPX涨1.2%,报750.59点.(完)

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--编译 许娜;审校 程琳

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