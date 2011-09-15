〔金砖国家〕9月14日股汇市收盘纵览

路透9月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.23%,报952.55点.

中国股市:沪综指震荡小幅收高,钢铁及石化等权重股板块获拉升提振大盘.分析师表示,由于目前外围市场环境仍未明朗,国内股市走势仍显动荡,短线亦不排除反复下探前期低点可能.沪综指.SSEC收报2,484.827点,涨13.522点或0.55%,日低为2,439.372点.沪市A股成交额升至546亿元人民币,上交易日为517亿.沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,731.4点,涨0.32%,成交量为201,413手.[.SSCN]

香港股市:逆转早盘跌势,微幅收高.在前景愈发黯淡的市场中,一些今年表现超群的股票遭遇基金获利卖压.恒生指数.HSI收高0.08%至19,045.44点.恒生国企指数.HSCE收高0.01%,至9,968.86点.保险类股和澳门博彩类股加入景气循环类股的下跌行列,意味着小心翼翼的投资者希望尽可能保住已经取得的利润,成交量则增至逾两周高位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收涨.隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.交易员认为,海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡,但在近期非美货币的弱势下,人民币明显抗跌,显示中期升值趋势可能仍未完结.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水460点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.[CNY/CN]

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印度股市:收涨1.5%,中止连续三天的跌势.出口科技类股领涨大盘,因寄望卢比走软能提振利润,关于央行加息周期接近尾声的预期也有所助益.但分析师警告说涨势近期内或难以为继.指标BSE指数.BSESN收高1.47%或242.16点,报16,709.60点,有24只成分股上涨.指数盘中稍早曾下滑0.5%.[.BO]

印度汇市:印度卢比从两年低位反弹,因有关欧元区共同债券的期望支撑欧元攀升,并且印度股市扭转盘中跌幅终场收升.交易商称,企业账户美元可能流入外资银行,亦支撑卢比反弹.卢比兑美元INR=D2收报47.62/63,仅略弱于周二收盘价47.59/60,但相比盘中触及的2009年9月29日以来低位48.02,要强劲许多.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,570.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘微升0.04%,报808.11点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下滑0.7%,报30.4500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.8%,报41.6723.

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巴西股市:大幅上涨,因之前欧洲领导人决心坚定联手阻止希腊违约并遏制欧元区债务危机.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨1.34%,国内以资产计最大民间银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)收高0.93%.[ID:nS1E78D24F]

巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,因市场担心欧债危机恶化恐殃及全球银行业,导致新兴市场资产遭遇更大程度的抛压.雷亚尔兑美元BRBY大降0.61%至1.7220,为11月26日以来最低收位.稍早曾重挫逾1.54%,来到11月23日以来最低盘中价位1.7382.[ID:nS1E78D21F]

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南非股市:上扬1.6%,连涨第二天.投资者转而追捧奢侈品生产商Richemont(CFRJ.J)和其它近期受打压的个股.市场交投清淡,因围绕欧债危机的疑虑令很多股市投资者退居场边观望.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大涨1.6%至27,153.95点,年内迄今跌幅为5.2%.综合指数.JALSH收高1.4%,报 30,459.82点.[ID:nL5E7KE3JZ][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元大幅走软,未来数交易日料将测试2011年内低位7.50.兰特本周已累计跌去2.5%,周三更是在路透追踪的新兴市场货币中表现最差,交易商称未来数天疲势恐怕也无法缓解.1541GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于7.38,较周二纽约收盘价7.2995下跌1%.[ID:nL5E7KE3JZ][.JALSH](完)