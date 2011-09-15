〔中国个股〕福田汽车拟定向增发募资至多50亿元,发行价不低于7.12元

路透上海9月15日电---中国北汽福田股份有限公司(600166.SS)周四公告称,公司拟非公开发行不超过7亿股,募集不超过50亿元人民币资金投入多功能车技术改造项目等项目,此次发行价格不低于7.12元/股.

刊登在上海证券交易所的增发预案显示,此次发行对象为北京汽车集团有限公司等特定投资者,全部发行对象不超过10名.其中,北汽集团是公司的控股股东,持股比例为32.76%,拟以16.38亿元认购.

定向增发募集资金中26.53亿元将用于蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目,该项目总投资额为36.35亿元.预计达产後年销售收入可达231亿元,利润总额10.03亿元.

另外,公司拟使用募集资金11.39亿元用于长沙汽车厂改扩建项目,项目达产後,将新增年产10万辆的生产能力,预计年销售收入将达105亿元,年利润总额达2.66亿元.

最後,公司还将向北京福田康明斯发动机有限公司增资3.4亿元,其中使用募集资金2.08亿元.公司并拟使用10亿元募集资金补充流动资金.

福田汽车周三收报7.45元,过去一个月累计下跌8%.(完)

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