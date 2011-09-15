〔芝加哥期市〕小麦期货持稳,玉米期货因需求忧虑走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---美国玉米期货价格周四在亚洲盘初下跌,因人们担心美国玉米的需求下降.周三玉米期货走高,受美元疲软提振.
美国小麦期货依然持稳,此前美国出口商拒绝向全球最大小麦进口国--埃及出价,因其清楚自己无法与价格较低的俄罗斯出口商竞争.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1下跌0.4%至每蒲式耳7.21-1/2美元;12月小麦期货合约WZ1持平于每蒲式耳7.04-3/4美元,略高于五周低位.
CBOT-11月大豆期货合约SX1微涨0.02美元,报每蒲式耳13.84-3/4美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。