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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:32 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货持稳,玉米期货因需求忧虑走低

路透9月15日电---美国玉米期货价格周四在亚洲盘初下跌,因人们担心美国玉米的需求下降.周三玉米期货走高,受美元疲软提振.

美国小麦期货依然持稳,此前美国出口商拒绝向全球最大小麦进口国--埃及出价,因其清楚自己无法与价格较低的俄罗斯出口商竞争.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1下跌0.4%至每蒲式耳7.21-1/2美元;12月小麦期货合约WZ1持平于每蒲式耳7.04-3/4美元,略高于五周低位.

CBOT-11月大豆期货合约SX1微涨0.02美元,报每蒲式耳13.84-3/4美元.

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