《中国报摘》--金融时报9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝周三在2011年夏季达沃斯论坛上表示,中国将针对经济运行中的突出矛盾,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性、稳定性.
* 其他:
--中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称,应加快发展小型金融机构,显着提高直接融资比重,拓宽中小企业融资渠道.
--中国银行国际金融研究所副所长宗良表示,由于市场预期形成,单一货币政策工具在中国宏观经济调控中的局限性开始显现,只有灵活运用多种货币政策工具,才能更有效达到调控目标.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。