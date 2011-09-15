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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:35 BJT

《中国报摘》--金融时报9月15日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝周三在2011年夏季达沃斯论坛上表示,中国将针对经济运行中的突出矛盾,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性、稳定性. 　　　

* 其他:

--中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称,应加快发展小型金融机构,显着提高直接融资比重,拓宽中小企业融资渠道.

--中国银行国际金融研究所副所长宗良表示,由于市场预期形成,单一货币政策工具在中国宏观经济调控中的局限性开始显现,只有灵活运用多种货币政策工具,才能更有效达到调控目标.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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