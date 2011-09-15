〔全球金市〕现货金持稳,继续因股市上扬和欧债问题进展希望而承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月15日电---现货金周四持稳,但依然承压.股市上扬,而且对于欧洲决策者将采取尝试性举措来解决和遏制债务危机,人们持乐观态度.
0017GMT,现货金XAU=上涨5.39美元,报每盎司1,825.49美元,昨日下跌0.7%.金价远低于上周所及每盎司1,920美元附近的纪录高位.
美国期金GCcv1上涨1.1美元,至每盎司1,827.60 美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。