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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:42 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,继续因股市上扬和欧债问题进展希望而承压

路透新加坡9月15日电---现货金周四持稳,但依然承压.股市上扬,而且对于欧洲决策者将采取尝试性举措来解决和遏制债务危机,人们持乐观态度.

0017GMT,现货金XAU=上涨5.39美元,报每盎司1,825.49美元,昨日下跌0.7%.金价远低于上周所及每盎司1,920美元附近的纪录高位.

美国期金GCcv1上涨1.1美元,至每盎司1,827.60 美元.

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