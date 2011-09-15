版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:49 BJT

〔表格〕9月10日止当周外资卖超5,889亿日圆日本股票

路透9月15日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,9月10日止当周国外投资者卖超5,889亿日圆(77亿美元)的日本股票.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

9月4日-9月10日 -588.9 +762.1 +553.1

8月28日-9月3日 -87.7 +377.2 +201.5

日本在海外投资:

9月4日-9月10日 +64.7 -468.4 -23.0

8月28日-9月3日 +176.3 +1,175.9r -19.0 (完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 杜明霞;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐