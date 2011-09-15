〔中国经济〕发改委扩大再制造产业试点,利好汽车和机械机电类公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月15日电---中国国家发展和改革委近日下发通知,决定扩大再制造产品的种类和范围,继续组织开展再制造试点,并给予必要的资金和政策支持.这将在一定程度上利好已经涉足再制造领域的A股上市公司.
其中,扩展试点内容和范围包括适当扩大汽车零部件再制造产品范围,继续开展发动机、变速器等产品再制造等;
中国证券报周四援引业内人士指出,受惠公司包括汽车整车与零部件制造厂商江淮汽车(600418.SS)和潍柴动力(000338.SZ);以激光设备为核心业务的大族激光(002008.SZ);以及中联重科(000157.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)、三一重工600031.SZ等多家工程机械类企业.
通知还指,发改委还将给相关项目建设必要的资金支持,对纳入国家试点单位的再制造企业,给予包括信用贷款在内的多元化信贷支持,并优先将成熟的再制造技术、工艺、设备和产品纳入国家鼓励的相关名录.
此外,发改委、财政部已会同有关部门组成《再制造产品目录》编制小组,将根据试点情况,把符合新品标准、规模化生产的再制造产品纳入目录,享受相应的优惠政策,并且鼓励政府机关、事业单位优先采用再制造产品.
国家发改委年初表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国将促进再制造产业快速发展,推动循环经济形成较大规模,以助节能减排.[ID:nCN1759143](完)
欲查看发改委通知全文,请点击链接(here).
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。