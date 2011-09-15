〔亚洲金融〕韩国央行准备在场外市场购买中国人民币债券--报载

路透首尔9月15日电---《朝鲜日报》周二援引韩国央行未具名官员报导称,该央行准备在中国证券交易所之外购买人民币债券,与此同时继续进行在交易所之内购买这类债券的计划.

该报称,韩国央行打算在场外市场购买10-20亿美元的中国人民币债券,但报导未详细说明购买时间.韩国央行外储规模超过3,000亿美元.

报导引述该央行官员的话称,"(韩国央行)一直在努力达到中国人民银行的要求,以便可以开始在店头交易中买入人民币债券."

韩国央行目前不持有中国债券.其已提交申请,希望获得在中国证交所购买人民币债券的许可,但这一过程料耗时两年左右.(完)