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公司新闻(中文) | 2011年 9月 15日 星期四 09:22 BJT

〔标题新闻〕巴克莱资本接近出售英国学生公寓公司UPP多数股权,交易价值近10亿英镑--FT

注: FT为金融时报的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KF007]

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