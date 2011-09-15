〔中国电力〕8月全社会用电量同比增长9.1%,增速较上月放缓--能源局

路透北京9月15日电---中国国家能源局周四称,8月全社会用电量4,343亿千瓦时,同比增长9.1%,较7月11.8%的增速进一步放缓.

刊登在能源局网站的新闻稿并称,1-8月份全国全社会用电量31,240亿千瓦时,同比增长11.9%.其中,第二产业用电量23,439亿千瓦时,增长11.8%.

据此计算,前八个月,第二产业用电量占全社会用电量的75%.

能源局数据并显示,1-8月全国发电设备累计平均利用小时为3,211小时,同比增长49小时;其中水电设备平均利用小时为2,100小时,下降178小时;火电设备平均利用小时为3,557小时,增长138小时.

同期全国电源新增生产能力(正式投产)4,784万千瓦,其中水电817万千瓦,火电3,224万千瓦.

能源局此前数据显示,7月中国全社会用电量4,349亿千瓦时,同比增长11.8%.中国电力企业联合会表示,7月中国电力缺口小于预期,主因空调负荷增长不多,8月用电量增速或进一步放缓,但南方乾旱致使水力发电出现负增长或将影响秋冬供电.[ID:nCN1907409]

2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.3%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.(完)

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