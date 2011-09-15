〔路透专访〕若债务危机扩大,或将冲击德国银行业--标普

路透法兰克福9月14日电---评级机构标准普尔警告称,若欧债危机扩大,可能对德国银行业产生严重影响.

标普金融机构评级部高级主管Stefan Best对路透称:"德国大银行进行再融资的基础很敏感,若危机扩大,信心就有可能丧失,这样就会产生寻求支持的需要,像当时雷曼事件之後一样."

穆迪周三稍早调降法国兴业银行(SOGN.PA)与法国农业信贷银行(CAGR.PA)评级. [ID:nCN1964925]

对于德国银行业是否会因欧债危机面临降级可能的问题,Best答道:"这取决于此次危机的程度.若希腊依靠自身来违约,只要能避免危机进一步扩大,那德国银行业很可能消化这个不利影响,哪怕没有政府支持."

他还表示,德国银行业获利前景看上去"相当负面",但只要危机受控且德国不再衰退,就不存在威胁.

标普目前尚未调降德意志银行(DBKGn.DE)等德国大银行评级.

德法两国银行均拥有很大的欧洲二线国家风险敞口.

Best称:"这些(德国)大银行并不是拥有格外强大的股权资本和再融资实力."

其并称,法国大银行业务状况一般要好于德国同业,市场人士看上去其实是对德国及其经济实力更有信心.(完)