〔离岸人民币〕中信银行国际发行5亿元一年期存款证,利率1.6%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中信银行国际完成一年期利率1.6%存款证的发行，融资规模为5亿元人民币（7,750万美元）。是次存款证的发行来自该行的存款证发行计划。汇丰银行担任唯一簿记管理人，结算日在9月21日。
该交易的价格稍高于中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行本周稍早的交易。後者通过发行一年期利率为1.54%的存款证，融资2.265亿元人民币。该交易由法国巴黎银行(BNPP.PA)安排，结算日为9月19日。
此外，中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行也发行了3.5亿元人民币10年期利率为3.2%的存款证，摩根士丹利(MS.N)是该交易的主承销商。该交易与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行的存款证融资颇为相似，後者通过巴克莱资本发行1亿元人民币10年期利率为3.2%的存款证。这两笔交易的结算日分别为9月23日和9月21日。
同时，巴克莱资本也为中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行安排了三年期利率1.8%的存款证交易，融资规模为1亿元人民币。到期日为2014年9月16日。(完)
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--整理 张喜良; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。