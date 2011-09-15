〔离岸人民币〕中信银行国际发行5亿元一年期存款证,利率1.6%--IFR

路透9月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中信银行国际完成一年期利率1.6%存款证的发行，融资规模为5亿元人民币（7,750万美元）。是次存款证的发行来自该行的存款证发行计划。汇丰银行担任唯一簿记管理人，结算日在9月21日。

该交易的价格稍高于中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)香港分行本周稍早的交易。後者通过发行一年期利率为1.54%的存款证，融资2.265亿元人民币。该交易由法国巴黎银行(BNPP.PA)安排，结算日为9月19日。

此外，中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行也发行了3.5亿元人民币10年期利率为3.2%的存款证，摩根士丹利(MS.N)是该交易的主承销商。该交易与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行的存款证融资颇为相似，後者通过巴克莱资本发行1亿元人民币10年期利率为3.2%的存款证。这两笔交易的结算日分别为9月23日和9月21日。

同时，巴克莱资本也为中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行安排了三年期利率1.8%的存款证交易，融资规模为1亿元人民币。到期日为2014年9月16日。(完)

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