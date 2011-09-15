《新兴市场重要经济事件预告》--9月15日-9月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
9月15日(四)
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(至9月16日).
波兰洛克罗--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730).
波兰洛克罗--德国央行总裁魏德曼和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔发表讲话,题为"监测欧盟经济谨慎和SIFI改革的影响"(1615).
波兰洛克罗--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"金融监管在巩固欧洲金融市场信心所扮演的角色"发表演说(1840).
里加--拉脱维亚货币政策会议
多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.
圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200).
9月16日(五)
波兰洛克罗--欧盟经济暨财政事务理事会非正式会议.(至9月17日)
利马--秘鲁央行公布季度通胀报告.
印度孟买--印度央行公布2011/12年货币政策季度中期评估报告.
保加利亚索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在一个欧洲展览上致辞(0900).
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(最後一日).
9月19日(一)
阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策委员会会议(至9月20日)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日)
9月20日(二)
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
华沙--波兰央行货币政策理事会会议(料无利率决定宣布).
巴黎--第11届非洲国际经济论坛,由经济合作暨发展组织(OECD)发展中心与非洲开发银行主办.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告第一和第二章.
9月21日(三)
华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第一章.
华盛顿--IMF举行题为"商品价格波动性及低所得国家(LIC)包容性增长(Inclusive growth)"的研讨会,总裁拉加德发表演讲.
9月22日(四)
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布利率决定(1300).
布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料于1100GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
日内瓦--WTO委员会会议,议题为"地区性贸易协定"(至9月23日).
法兰克福--以色列央行总裁Stanley Fischer在法兰克福大学举行的活动上发表演讲(1000).
华沙--波兰央行公布上次货币政策委员会会议记录.
塔林--爱沙尼亚政府料批准该国2012年预算案,并递交议会.
华盛顿--金砖国家财长会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。