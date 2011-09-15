〔中国金融〕云投集团暂缓实施资产重组,将在条件具备後再予以考虑

路透上海9月15日电---中国云南最大的平台公司--云南省投资控股集团有限公司刊登重大事项公告称,决定暂缓实施资产重组计划,并将在具备资产重组条件後,在保证公司信用等级和偿债能力不下降、债权人利益不受损失的前提下,规范、有序地实施资产重组.

云投集团在今年4月份就披露重组方案,计划将其持有的全部电力、煤炭资产及云投集团控股的云南电力投资有限公司(云电投)账面总资产进行整合,组建新的能投集团.新能投集团由云南省国资委持有其不低于51%的股权,云投集团不再控股.

考虑到该集团是云南省最大的地方投融资平台,也是惟一的省属综合性投资公司,而地方融资平台的信用风险一直是今年市场警惕的问题.云投集团重组方案一出,就触发市场对其债务问题的担忧.

从重组方案看,当时的电力资产是云投集团最为优良的资产,很多债务是以电力资产作为抵押.转移优质资产的重组行为,表明发债融资平台额度可能用尽,腾挪资产注入地方政府的新平台,以供贷款和发新债之用.

云投集团的资产重组计划引起机构的警觉,市场解读为一直担心的地方融资平台债务问题浮出水面,由此云投集团引发城投债违约担忧迅速波及整个债市.

信用评级公司也随後对云投事件进行跟进,中国中诚信国际信用评级有限责任公司7月份发布公告,决定将云南省投资控股和云南电力投资有限公司的主体信用等级,列入信用评级观察名单,因云南省计划整合地方能源资产,部分资产划转涉及两家公司.[ID:nCN1858367]

在此负面消息下,银行间债市涉及到云投集团的10云投债CN1080095=CFXS以及云南铁投债CN1180018=CFXS两只信用债的收益率创下当时上市来新高.[ID:nCN1861021]

尽管云投集团7月份部分修改了资产重组计划,并增加了一些保护债权人的措施,但市场对其信用风险的担忧并未明显的缓解.[ID:nCN1849835]

在云投事件的影响下,银行间债市的信用产品收益率8月震荡走升,特别是涉及到地方融资平台的城投债收益率升幅更是明显.

鉴于涉及到地方融资平台的发债主体资产重组可能对债权人利益的造成侵蚀,中国国家发展和改革委员会发文规范资产重组行为,称将加强企业债存续期监管,规范企业资产重组程序,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.[ID:nCN1870735]

此次云投集团暂缓资产重组,应是在发改委下发文件後,对其资产重组行为进行的规范.(完)

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