〔路透调查〕美国重陷衰退的可能性升至31%,通胀预估微幅上调

* 分析师认为二度衰退的可能性为31%

* 小幅上调消费者物价预期

* 欧元区问题为主要不利因素之一

路透纽约9月14日电---周三公布的路透调查结果显示,美国再度陷入衰退的可能性在过去一个月上升至接近三分之一.美国经济面临的诸多障碍,可能破坏其本就疲弱的成长态势.

分析师认为,未来12个月美国再度陷入衰退的可能性升至31%,高于8月调查时预估的25%.

分析师在四年以前曾预测过类似的衰退机率,即2007年9月.一年後,投资银行雷曼兄弟就破产了,随之西方各经济体陷入大衰退之中.

"美国经济现在危险地逼近失速速度.缺乏缓冲,甚至一次温和的冲击也可能破坏掉成长周期,"法国兴业银行(Societe Generale)的分析师Aneta Markowska表示.

这次对70多名分析师的访问结果显示,受访者下调了一个月之前刚刚做出的经济成长预估,不过仍预计下半年成长速度会逐步回升.

第二季美国经济成长环比年率仅为1.0%,专家预计年前会有温和改善,2012年进一步增强.

分析师预测,第三季美国国内生产总值(GDP)成长的环比年率为1.9%,低于上次调查时预估的2.3%.他们对第四季GDP的预估从2.6%降为2.0%.

这显示经济在缓慢复苏,但仍然可能出现摇摆.

欧元区债务危机加剧,是美国经济面临的最大风险之一.如果希腊债务违约,可能导致西班牙和意大利等较大国家出现多米诺骨牌效应.

**就业问题**

在国内方面,美国失业率高企,消费者信心脆弱,金融市场紧张不安.

预计2012年年初经济成长率将为2.0%,下半年加速至2.5%.还有一些人乐观认为,奥巴马总统最近提出的创造就业法案可能帮助经济重获动能.

"如果原封不动地获得通过,奥巴马的就业方案可能把2012年经济成长速度提升到3.4-3.7%,"Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示.但是,该计划的最终结局并不确定.

分析师还小幅上调了对消费者物价的预期.预计第三季消费者物价指数(CPI)平均上涨3.5%,高于先前预估的3.3%.预计第四季CPI平均上涨3.2%,亦高于先前预测的3.1%.

分析师预计第三季扣除食品与能源的核心CPI上涨1.8%,高于先前预测的1.7%;第四季核心CPI料上涨2.1%,涨幅高于先前预测的1.9%.

分析师预测美国联邦储备理事会(FED,美联储)将维持近零利率直到2012年底.美联储上月表示,预计利率至少在未来两年保持稳定.(完)