(重发)美国人认为亚洲比欧盟对其国家利益更重要--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔9月14日电---周三公布的一份调查显示，美国人首次把目光从欧洲转向亚洲。多数美国公民认为，中国和日本对其国家利益更为重要。
“跨大西洋趋势”(Transatlantic Trends)民意调查显示，有51%的美国人认为亚洲国家比欧盟国家对他们更重要，而只有38%的人持相反观点。
分析人士表示，美国人的这一新关注点是因两种因素所致，其一是亚洲蓬勃发展的新经济体所蕴含的新商业机会，再就是担心远东地区不断增加的竞争力。
美国的德国马歇尔基金会高级研究员布鲁斯・斯多克斯(Bruce Stokes)表示：“人们在电视上看到什麽呢？崛起的中国、兴起的印度，日薄西山的欧洲。人们很自然地会问，我们希望与谁结盟？”该基金会发布了这次调查。
此次民调结果与上次截然相反。
2004年，有54%的美国人表示，欧洲对美国“关键”国家利益更重要，而只有29%的人认为亚洲更重要。
德国马歇尔基金会总裁克雷格・肯尼迪(Craig Kennedy)在声明中称：“我们或许已经到了一个分水岭时刻，美国首次本能关注远东。”
63%的美国人认为中国是个威胁，仅31%的人视中国为机遇，而包括德国和英国在内的多个欧洲国家的大多数人视中国为机遇。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。