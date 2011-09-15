《热点透视》英国第二轮量化宽松或将启动,但仍需财政政策相辅相成

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 郑茵

路透伦敦9月14日电---英国实施第二轮量化宽松政策的机率正在迅速增大.这一政策就是俗称的"印钞票",而且备受争议.不过,脆弱的经济需要一些极端的处理办法--无论是货币政策,还是财政政策,都是需要的.

英国内部大量问题因欧元区危机的影响而加重,5-7月失业人口超过250万.占经济很大比重的服务业活动在8月几近萎缩.过去一年中薪资仅增长1.7%,考虑通胀因素後反而在大幅减少,让消费者更加贫困,有可能引发通缩.出口方面也陷于停滞:欧元区是英国的主要贸易夥伴.

通胀率目前处在4.5%的水平,9月可能进一步爬高,想继续实施宽松货币政策显然不行.但到了明年1月,通胀率应该会降至3.5%的水准,因为今年上调增值税的影响届时将不再计入.无论如何,英国央行目前最害怕的并不是通胀,而是衰退卷土重来.国内生产总值(GDP)成长率可能已经为负了.

决策者将不得不采取更多行动.英国央行货币政策委员会(MPC)中的主要鸽派委员普森提议成立一个新的公共银行.但这种类似于房利美的设想并无新意,不大可能实行.而规模约达500亿英镑的第二轮量化宽松政策,是显而易见的应急补救措施.

但是,印钞票究竟能有多少成效,这一点却存在很大疑问.这样做也许可以振奋银行业的信心,推动10年期英债收益率(殖利率)降至远低于2%的水准,但能否刺激抵押贷款和企业贷款则依然存疑--尤其是如果银行业继续因欧元区危机而苦苦挣扎的话.英国央行有可能面临货币政策松无可松的危险,一如经济学家凯恩斯所警告的那样.

这样一来就只能求助于财政政策.英国侧重于削减让人难以忍受的赤字,这一直都是对的做法.但或许也有必要像美国的奥巴马那样,进行财政结构的调整.政府可以在继续削减政府各部门支出的同时,减少对低收入阶层的徵税并刺激支出,同时投资基础建设和社会保障住房以促进就业.

来自欧洲的不利影响很大.要想与之抗衡,可能需要在政策上更加主动一些.(完)