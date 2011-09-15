《达沃斯论坛》中国货币政策调控应减少数量控制,多些价格手段--建行董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透大连9月15日电---按市值计为全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清周四表示,中国货币政策调控方面,应减少存准等数量型工具的运用,多采取一些价格手段.
他在大连参加夏季达沃斯论坛被问及中国是否会加息时称,中国货币政策"应该少一点数量控制,多一点价格手段."
今年以来,中国央行已六次上调法定存款准备金率,三次调升基准利率.前者被视作数量型工具,後者则被划归价格类.(完)
--发稿 钟华; 撰写 李宏薇; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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