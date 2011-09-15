版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 11:13 BJT

《达沃斯论坛》中国货币政策调控应减少数量控制,多些价格手段--建行董事长

路透大连9月15日电---按市值计为全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清周四表示,中国货币政策调控方面,应减少存准等数量型工具的运用,多采取一些价格手段.

他在大连参加夏季达沃斯论坛被问及中国是否会加息时称,中国货币政策"应该少一点数量控制,多一点价格手段."

今年以来,中国央行已六次上调法定存款准备金率,三次调升基准利率.前者被视作数量型工具,後者则被划归价格类.(完)

--发稿 钟华; 撰写 李宏薇; 审校 林高丽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐