〔中国央行〕居民物价上涨预期依然强烈,过半银行家料利率续升--调查

中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
路透北京9月15日电---中国人民银行周四发布储户问卷调查报告显示,居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈.同时,居民依然感觉当前房价过高,预期未来房价以"稳定"和"继续上涨"为主.
另一份银行家调查指出,三季度银行家信心指数回落;银行业景气指数微升;银行家货币政策感受指数则企稳.且接受调查的银行家有56.4%预期下季度利率水平继续上升,较上季减少11.8个百分点.
刊登在央行网站的调查显示,目前居民消费意愿维持低位,储蓄意愿继续升高.另外,在各种投资方式中,房地产投资仍为首选,对股票投资的意愿则降至2009年以来最低水平.
同时,央行亦发布三季度企业家调查显示,企业家宏观经济热度指数和预期指数延续回落趋势,且中国企业家称对企业贷款满意度继续下降,预期贷款偏紧且借贷利率偏高.
中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月所创新高回落,但目前物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵,因而通胀触顶回落将不改政策维稳.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
(重发以补齐代码) 路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8604 2 欧元 7.3693 317 日圆 6.139 -390 港元 0.8843
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。