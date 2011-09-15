〔中国央行〕居民物价上涨预期依然强烈,过半银行家料利率续升--调查

路透北京9月15日电---中国人民银行周四发布储户问卷调查报告显示,居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈.同时,居民依然感觉当前房价过高,预期未来房价以"稳定"和"继续上涨"为主.

另一份银行家调查指出,三季度银行家信心指数回落;银行业景气指数微升;银行家货币政策感受指数则企稳.且接受调查的银行家有56.4%预期下季度利率水平继续上升,较上季减少11.8个百分点.

刊登在央行网站的调查显示,目前居民消费意愿维持低位,储蓄意愿继续升高.另外,在各种投资方式中,房地产投资仍为首选,对股票投资的意愿则降至2009年以来最低水平.

同时,央行亦发布三季度企业家调查显示,企业家宏观经济热度指数和预期指数延续回落趋势,且中国企业家称对企业贷款满意度继续下降,预期贷款偏紧且借贷利率偏高.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月所创新高回落,但目前物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵,因而通胀触顶回落将不改政策维稳.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)