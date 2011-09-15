《路透峰会》欧元区需有清晰计划,俄罗斯才会伸援手--俄总统顾问

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月14日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫首席经济顾问周三对路透表示，欧洲必须就如何拯救本地债台高筑国家制定清晰的策略，之後俄罗斯才会承诺增持欧元区资产。

达瓦科维奇（Arkady Dvorkovich）在路透俄罗斯投资峰会上说道：“我们需要知道欧盟自身会采取什麽行动，他们会选择哪种情况：是让希腊债券违约还是不让？他们会帮助谁：银行还是政府？”

“我们做出任何决定前应该知道会发生什麽情况。没有这样的信息，不可能做出任何重大增持决定。目前而言，我们看不清楚。”

达瓦科维奇对路透Insider TV表示，应对欧元区危机更合适的平台为两个月後在法国召开的二十国集团（G20）峰会上。

他说道：“这些问题11月份将在戛纳在G20内部进行讨论。我认为欧洲、 美国、中国、俄罗斯与其他国家的领导人--所有金砖国家--会找出一个协同策略来稳定形势。”

俄罗斯是全球第三大黄金与外汇储备国，欧元计价资产占其总储备的45%。

俄罗斯财长库德林（Alexei Kudrin）周二告诉路透，这一比例意味着俄罗斯央行没有随意提高欧元区债券持有规模的空间。（完）