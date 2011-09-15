〔法国金融〕银行评级被下调的幅度"很小",资本充足--央行总裁诺亚

* 银行评级被下调至与同业相符的水准

* 诺亚称法国的银行有足够资本

路透巴黎9月14日电---法国央行总裁诺亚周三淡然看待穆迪下调法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)评级的举动,称这些银行有足够资本来弥补任何损失.

诺亚称,法国的银行评级被下调後,与欧洲同业的信贷评级处在相似水准.他并称即使希腊违约,也不会导致法国的银行录得全年亏损.

"法国的银行评级很好,与汇丰控股(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷CSGN.VX等其它主要欧洲银行评级水平相同."诺亚对RTL电台说.

"没有的确糟糕的消息,而且穆迪称法国的银行资本水平足以吸纳与主权债相关的任何潜在损失."

"评级被下调的幅度很小,而且穆迪的评级本来就比其它评级机构要高一些."

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将法国农业信贷银和法国兴业银行债信评级各下调一个级距.[ID:nCT0398262]

被问及关于一家法国银行国有化的传言时,诺亚表示:"这没有任何意义,完全脱离现实.法国的银行不需要任何外部资本来应对风险.各银行必须继续累积资本,应对现有风险并令市场安心."(完)