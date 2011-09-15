〔基金观点〕对冲基金经理Ackman青睐港元,因升值潜力巨大

路透纽约9月14日电---以擅长选股而闻名的对冲基金经理William Ackman称,正在买入港元,并指出这或将成为他迄今最大手笔的押注.

Ackman是纽约Pershing Square资本管理公司的基金经理,他认为香港金管局终究将允许港元兑美元大幅升值.

港元钉住美元的汇率制度一直奉行了将近30年,推高了香港通胀和债务水平.

Ackman称目前港元很便宜,如果这次押注成功,将为其投资者带来极度丰厚的回报.即便港元/美元在当前7.8的基础上小幅升值,也大有钱赚.Ackman管理着大约100亿美元资产.(完)