〔汽车产业〕中国青年汽车与庞大集团愿投资瑞典萨博,只待当局批准

路透斯德哥尔摩9月14日电---浙江青年莲花汽车有限公司执行长Rachel Pang周三表示,若能获中国当局批准持有多数股权,公司与庞大集团(601258.SS)愿向瑞典萨博SWAN.AS投资80亿瑞典克朗(合12亿美元).

"在作为股东加入後,我们可以投资80亿克朗来发展萨博."Pang在接受商业日报Dagenis Industri采访时说,"当然,这不可能一蹴而就,要一步步来."Rachel Pang是青年汽车集团董事局主席庞青年之女.

她表示,在青年汽车与庞大成为大股东後,萨博应能在一年半时间左右恢复盈利.萨博在过去20年间基本未实现盈利.

萨博上周向法院申请债权人保护,但要求已被驳回,且公司工会已提出破产申请--虽然萨博获得了青年汽车提供7,000万克朗过桥贷款的承诺.

Pang表示,青年汽车会尽一切所能来确保萨博存活.

"我们可以考虑在短期内提供更多资金."她称.

萨博已对法院拒绝其债权人保护申请的判决提出上诉,上诉法院可能会在几天内决定是否重审.

萨博希望获得债权人保护,以期在庞大与青年汽车承诺的2.45亿欧元投资获得中国当局批准前,为自己争取时间.

萨博预计中国当局将在11月前予以批准,但若公司无法获得债权人保护,则有可能在这之前就被迫破产.

萨博工会已要求公司宣告破产,以便启动国家薪资担保计划.(完)