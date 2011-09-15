《热点透视》少而灵活的授信或能阻止意大利公债收益率上升

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 王兴亚

路透伦敦9月14日电---意大利540亿欧元的撙节计划已经获得议会批准，但市场上的担忧情绪依然弥漫.意大利公债收益率(殖利率)徘徊在5.6%水准,本月至今已经上升逾50个基点.欧洲央行(ECB)的债券购买行动正阻止收益率继续上升,但对于投资者而言,这几乎说不上是鼓励因素.或许有必要采取更有效、目标更明确的手段.

问题在于,如果整个欧元区不作出认真努力,说服规避风险的投资者就不是那麽简单快速的事情.意大利的债务负担相当于其国内生产总值(GDP)的120%,人们对其能否摆脱债务负担仍心存疑虑.在出台最新撙节措施後,精神上已经破产的贝鲁斯柯尼政府或许已经达到经济改革能力的极限.

意大利还是可以通过表明自己态度认真来多争取点认可.正如部分议员所建议的那样,可以推出一项重大的私有化方案,从公用事业公司Enel(ENEI.MI)及石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)易于出售的股权开始.另外,进一步的结构性改革可以作为撙节措施的补充.

但是,市场将不会往好的方向看待意大利,至少一段时间内如此.欧洲央行一周买入大约140亿欧元债券,其中大概三分之二是意大利公债.这帮助意大利避免陷入一个危险循环,但并不是特别有效.

如果这种情况持续下去,假设每周的债券购买量不变,欧洲央行和欧洲金融稳定机构(EFSF)明年将需要购买约4,600亿欧元的债券,才能仅仅维持现状.而这远远超出EFSF大约2,500亿欧元的可用资金规模.即便是那样,若意大利公债收益率上升或标售状况不佳,债券市场也会受到惊吓.如果收益率持久超过6%,则意大利债务将被认定是不可持续.

更好的做法是向意大利提供灵活的信用额度,用于未来一年的债券赎回.这可能需要最多约2,000亿欧元,而且还可以说服国际货币基金组织(IMF)参加进来.提前准备下这笔资金,将会减弱危机蔓延风险,也是对贷方钱财更有效的利用.当然,由于外界这种制约,强烈的改革动机自然也应该会保留下来.另外,这种迷你援助方案带来的羞耻感,甚至可以让拖延已久的政府改革加速,这算得上是意外收获.(完)