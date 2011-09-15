〔中国央行〕居民物价上涨预期仍强烈,银行家和企业家经济信心回落--调查(更新版)

(新增更多细节)

* 三季度居民物价上涨预期依然强烈

* 银行家宏观经济信心指数回落

* 过半银行家认为利率将继续上升

* 企业家信心指数和贷款满意度下降

路透北京9月15日电---中国人民银行周四发布调查报告表示,三季度居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈;同期银行家和企业家对宏观经济的信心回落.

刊登在央行网站的调查并称,三季度银行家货币政策感受指数企稳.对于下季度,仍有56.4%的银行家认为下季利率水平将继续"上升",较上季减少11.8个百分点.

数据显示,三季度居民物价满意指数为14.8%,比上季下降两个百分点;72%的居民认为物价"高,难以接受".因而,当期居民消费意愿维持低位,储蓄意愿继续升高.

同期,居民依然感觉当前房价过高,预期未来房价以"稳定"和"继续上涨"为主.在各种投资方式中,房地产投资仍为首选,占比环比提高;而居民对股票投资的意愿则降至2009年以来的最低水平.

另外,在各类消费中,居民购车意愿高位趋缓,大额商品需求为有监测以来新低,旅游消费季节性回落.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月所创新高回落,但目前物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵,因而通胀触顶回落料将不改政策维稳基调.

中国国务院总理温家宝昨日在夏季达沃斯论坛上重申,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.为抑制通胀,中国央行从去年10月来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.

**银行家和企业家信心均回落**

调查并显示,中国三季度银行家宏观经济信心指数回落至54.9%,比上季下降2.1个百分点;银行业当期景气指数为84.4%,比上季微升0.5个百分点;银行贷款需求指数持稳于83%.

尽管银行贷款需求指数与上季基本持平,但同期中国企业家对企业贷款的满意度则继续下降,他们预期贷款偏紧且借贷利率偏高.

央行发布的企业家调查显示,三季度企业家信心指数较上季下降;企业家宏观经济热度指数和宏观经济热度预期指数亦延续回落趋势;且当期企业经营景气指数下降,盈利压力进一步加大.

中国8月工业及投资增速继续平稳减速,但仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆.分析师认为,未来工业仍有望延续回升态势,从而为中国软着陆营造更好的基础.

中国今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%.温家宝在夏季达沃斯论坛上表示,正在放缓的中国经济增速在很大程度上是中国主动控调的结果,中国有能力也有信心继续保持经济平稳较快发展.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)