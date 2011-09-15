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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 10:22 BJT

修正:〔国际油市〕原油期货下滑,因美国油品库存增加且需求减少

(更正:在标题中澄清是"油品库存增加")

路透新加坡9月15日电---美国原油期货周四下滑,因美国燃料库存增加且需求减少,强化了对于全球经济增长放慢正抑制能源消费的观点.

0130GMT,美国原油期货CLc1跌0.31美元至每桶88.60美元.布兰特原油期货LCOc1跌0.45美元至111.95美元.

由于欧洲债务危机削弱市场信心并限制油价上涨,市场笼罩着对前景的悲观看法.

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