修正:〔国际油市〕原油期货下滑,因美国油品库存增加且需求减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:在标题中澄清是"油品库存增加")
路透新加坡9月15日电---美国原油期货周四下滑,因美国燃料库存增加且需求减少,强化了对于全球经济增长放慢正抑制能源消费的观点.
0130GMT,美国原油期货CLc1跌0.31美元至每桶88.60美元.布兰特原油期货LCOc1跌0.45美元至111.95美元.
由于欧洲债务危机削弱市场信心并限制油价上涨,市场笼罩着对前景的悲观看法.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。