《中国报摘》--其他报纸重要消息9月15日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)、中国太保(601601.SS)(2601.HK)公布保费收入,今年前八个月三大保险公司未经审计的保费收入合计达到4,891.97亿元人民币.
--据央行上海总部统计数据显示,上海金融机构8月小企业贷款环比增加61.7亿元,大企业贷款则减少25亿元.
--因部分债券成交不活跃,8月以来多家基金公司宣布对旗下债券基金进行估值调整.
**经济参考报**
--工信部原材料工业司相关人士透露,根据国务院改变沿海地区重化工比重过大、严控新上石化项目等要求,以每个大型炼化厂300-500亿元初期投入计算,环渤海三省一市未来将受影响的大型石化项目涉及上千亿资金,"'十二五'(2011-2015年)能完成布局调整就很不错了'.
--记者调研发现,业内人士和专家对增程式电动车兴趣浓厚,较目前正在研发的混合动力和纯电动车,这种介于两者间的车型成本低、节油效率高、使用方便、技术可行.专家建议,国家应把增程式电动车作为电动汽车的一种过渡车型,大力扶持发展.
**新京报**
--财政部副部长李勇在亚太会计师联合会大会上称,当前通胀压力持续增加,中国政府把有效治理通货膨胀作为当前经济工作的重心.为有效治理通胀,未来将充分发挥财政税收政策的调节作用.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。