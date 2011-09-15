〔科技产业〕中国移动与美国运营商Clearwire携手开发TD-LTE移动设备

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月14日电---中国移动通信集团公司与美国4G运营商ClearwireCLWR.O携手合作,将开发高速移动设备和基础设施.此举可能给现金短缺的Clearwire带来技术面激励.
消息公布後,Clearwire股价收扬7%至2.73美元,因投资者预期Clearwire与全球最大无线运营商中国移动进行合作会降低未来技术选择方面的风险.
按照双方协议,中移动将致力于开发4G无线技术TD-LTE的芯片集和设备,两家公司都计划采用这种技术.
Clearwire在8月时宣布,寻求近10亿美元融资,用于帮助其升级长期演进技术(LTE)网络这种高速无线服务技术.
该公司之所以升级这项技术,部分原因在于其当前网络是基于WiMax,而全球最大几家运营商并未采用WiMax,使得WiMax设备开发成本较高.(完)
--编译 艾茂林;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。