〔美国政经〕奥巴马更加强硬地推进就业议案,但民众的疑虑犹存

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透北卡罗来纳州罗利9月14日电---美国总统奥巴马周三为推进其4,470亿美元就业议案,发表更加强硬的言论,尽管民调显示美国人质疑此计划,及民主党争夺国会席位失利都增强了选民对奥巴马政治力量的新疑虑.
在已变成"请通过此项议案"之旅的最新一站,奥巴马以竞选集会的方式向共和党施压,警告该党不要让与选举相关的政治活动,推迟在其所提降低失业率方案的问题上采取行动.美国失业率居高不下已有一段时间.
"你们需要那些将国家利益置于党派利益之上的领导人,"奥巴马在位于罗利(Raleigh)的北卡罗来纳州大学向欢呼的听众称,"政治僵局和政治游戏的时间已经过去.现在是时候采取行动了."
奥巴马已寻求通过至各地宣传向共和党施压,并指责该党在就业问题上搞"政治游戏".但是,显而易见的是,他竞选2012年连任成败与否,很大程度上取决于其在刺激停滞不前的美国经济方面的能力.
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奥巴马造访选民意愿摇摆不定的北卡罗来纳州,旨在为其就业议案寻求支持,该案要求将减税措施和新政府支出均纳入其中.
但是,疑虑犹存.
根据National Journal/United Technologies调查,仅有六分之一的受访者表示,奥巴马的就业议案将令失业人数"大幅"减少.约半数的受访者认为,此议案至少将"略微"改善就业状况,而四分之一的受访者称,该案根本就不能改变就业状况.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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