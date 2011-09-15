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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:13 BJT

豪华车品牌玛莎拉蒂推出首款SUV

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月14日电---菲亚特旗下豪华汽车品牌--玛莎拉蒂(Maserati)执行长韦斯特(Harald Wester)周三称，预计今年销售增长7%。该公司刚刚在法兰克福车展推出首款SUV。

韦斯特称，全年将延续今年头八个月的销售增长势头。他告诉记者，该品牌目前最大的两个市场是美国和中国。

该公司周二发布了Kubang豪华SUV，与保时捷卡宴(Cayenne)抗衡。(完)

编译：朱淑珍

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