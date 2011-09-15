豪华车品牌玛莎拉蒂推出首款SUV

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月14日电---菲亚特旗下豪华汽车品牌--玛莎拉蒂(Maserati)执行长韦斯特(Harald Wester)周三称，预计今年销售增长7%。该公司刚刚在法兰克福车展推出首款SUV。
韦斯特称，全年将延续今年头八个月的销售增长势头。他告诉记者，该品牌目前最大的两个市场是美国和中国。
该公司周二发布了Kubang豪华SUV，与保时捷卡宴(Cayenne)抗衡。(完)
编译：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。