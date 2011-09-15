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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 10:25 BJT

〔中国新债〕中石油集团推迟150亿元短期融资券发行,因市场波动较大

路透上海9月15日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周四公告称,推迟

原定于今日簿记建档发行的150亿元人民币一年期短期融资券,因近期市场波动较大.

刊登在上海清算所网站的公告称,调整後的发行安排另行公告.

中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.此前的发行公告显示,中石油集团

短期融资券注册金额300亿元,本次主承销商为工商银行和交通银行,主体评级为AAA.

银行间市场交易商协会最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据收益

率估值延续涨势,除个别品种外,涨幅度多在10个基点(bp)左右.另外,经过连续上行後,低等级中票收益

率估值已渐接近同期限贷款基准利率.[ID:nCN1962037](完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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