〔中国新债〕中石油集团推迟150亿元短期融资券发行,因市场波动较大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月15日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周四公告称,推迟
原定于今日簿记建档发行的150亿元人民币一年期短期融资券,因近期市场波动较大.
刊登在上海清算所网站的公告称,调整後的发行安排另行公告.
中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.此前的发行公告显示,中石油集团
短期融资券注册金额300亿元,本次主承销商为工商银行和交通银行,主体评级为AAA.
银行间市场交易商协会最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据收益
率估值延续涨势,除个别品种外,涨幅度多在10个基点(bp)左右.另外,经过连续上行後,低等级中票收益
率估值已渐接近同期限贷款基准利率.[ID:nCN1962037](完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。