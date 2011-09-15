〔路透调查〕英国央行推出第二轮量化宽松机率升高,因经济前景黯淡

* 英国央行再次祭出量化宽松的机率升至40%

* 英国有三成机率会再次陷入衰退

* 2012年成长率预估降至1.5%

记者 Jonathan Cable 编译 程琳

路透伦敦9月14日电---路透调查显示,英国央行重启购债计划的机率上升,因经济重陷衰退的可能性有三成,让更多预测者认为该央行将对这一前景有所行动.

路透在过去一周采访60位分析师得到的结果显示,基于近一轮数据疲弱,主要欧元区贸易夥伴债务危机升温,以及美国经济减速,分析师下调了英国2012年经济成长预估.

英国统计局周三公布,截至7月三个月按ILO标准计算的失业人口增幅创两年来最高,显示政府财政整顿计划已开始影响到经济.[ID:nCN1964533]

这些黯淡消息促使分析师将首次加息时间预估推後至2013年,而两周前接受访问时的预估还是2012年第四季升息.

调查预估中值显示,英国经济重回衰退的可能性有30%,英国央行重启公债购买计划的可能性有40%,尽管预计通胀率至少在2013年前都不会降至央行2%的目标以下.

巴克莱资本分析师Chris Crowe称:"随着经济前景变暗,量化宽松的鼓声也越来越响."

两周前的路透调查显示,分析师预计第二轮量化宽松可能性有35%,8月初调查预估为30%.

最新调查还显示,英国经济增长率直到明年上半年末都将稳定在每季0.3-0.4%的缓慢速度上,不及8月预估.明年下半年增速料加快至0.5%.

2011年经济增长率预估从1.2%微降至1.1%,但2012年增长率预估从8月的1.9%降至1.5%.

**利率在2013年前料按兵不动**

经济增长预估下调,不仅提高了英国央行可能重启量化宽松的预期,还巩固了该央行不会马上调整利率的观点.

调查显示,指标利率料在明年结束前保持0.5%不变,两周前的预估为2012年第四季加息25个基点.市场目前预计2013年前不会加息BOEWATCH.

47位受访分析师中仅18位预计明年年末前会有一次升息,8月9日调查时35位受访分析师有30位作此预测.

当前和未来几季通胀率平均料为4.6%,明年第四季料降至2.1%.今明两年通胀率平均料为4.4%和2.5%,与8月调查预估基本持平.(完)